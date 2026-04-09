برشلونة يخسر في ملعبه أمام أتلتيكو
أحكم أتلتيكو مدريد قبضته على مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، حيث قاد هدفا جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث الفريق لتحقيق فوز 2-0 في مباراة الذهاب على برشلونة الذي لعب بعشرة لاعبين على ملعب كامب نو.
أحرز هدفي أتلتيكو الأرجنتيني خوليان ألفاريس في الدقيقة 45، والبديل النرويجي ألكسندر سورلوث في الدقيقة 70، في مباراة طرد فيها الحكم لاعب الفريق الكاتالوني باو كوبارسي في الدقيقة 44.
ويعتبر الفوز هو الأول لسيميوني مدرباً لاأتلتيكو مدريد في مسيرته على برشلونة في ملعب الأخير "كامب نو" إذ خاض 19 مباراة وحقق فوزه الوحيد يوم الأربعاء.
وفي مباراة أخرى، تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه ليفربول الإنجليزي بهدفين من دون رد. سجلها ديزيريه دوي في الدقيقة 11، وكفارتسخيليا بالدقيقة 65.
كما فاز أرسنال الإنجليزي خارج ملعبه على سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدف دون مقابل، أحرزه هافيرتز في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.
