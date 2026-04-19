يونايتد يعزز حظوظه ببلوغ "الأبطال"بقي تشيلسي غارقًا في دوامة الهزائم بخسارة جديدة على ملعبه ووسط جماهيره أمام مانشستر يونايتد بنتيجة صفر-1، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 43.

وتجاوز مانشستر يونايتد بهذا الفوز الثمين خارج أرضه كبوة تعثره بالتعادل مع بورنموث والخسارة أمام ليدز يونايتد في الجولتين السابقتين، ليرفع الشياطين الحمر رصيدهم إلى 58 نقطة في المركز الثالث، ليعزز حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أما تشيلسي فقد تلقى خسارته الرابعة تواليًا بعد ثلاث هزائم متتالية أمام نيوكاسل يونايتد وإيفرتون ومانشستر سيتي، ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية، فرط توتنهام هوتسبير في نقطتين ثمينتين على ملعبه ووسط جماهيره وسط صراعه للنجاة من شبح الهبوط بالتعادل 2 ـ 2 أمام برايتون.

وتقدم توتنهام أولا بهدف عن طريق بيدرو بورو في الدقيقة 39 قبل أن يتعادل كاورو ميتوما لبرايتون في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وعاد مرة أخرة توتنهام وتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 77 بواسطة نجمه الهولندي تشافي سيمونز .. وأدرك الضيوف مرة أخرى التعادل بهدف ثان سجله جورجينيو روتر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفرط توتنهام في أول فوز له ببطولة الدوري الإنجليزي منذ بداية العام الجاري 2026، ليستمر عجزه في تحقيق الانتصارات للمباراة 15 على التوالي واكتفى بحصد 11 نقطة فقط على أرضه في بطولة الدوري هذا الموسم.

وبهذا التعادل بقي توتنهام في المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة، ليبقى في دائرة المهددين بالهبوط، وذلك قبل أن يخوض مباراتين متتاليتين خارج ملعبه أمام وولفرهامبتون وأستون فيلا في الجولتين القادمتين..

في المقابل، واصل برايتون سلسلة نتائجه الإيجابية ليبقى في المركز التاسع برصيد 47 نقطة مبتعدا بفارق نقطة واحدة فقط عن دائرة السبعة الأوائل، الذين سيشاركون في البطولات القارية بالموسم المقبل.