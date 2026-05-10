أمام برينتفورد.. سيتي يتمسك بآمال اللقب

أمام برينتفورد.. سيتي يتمسك بآمال اللقبحافظ مانشستر سيتي على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الأمتار الأخيرة من الموسم بفوزه على ضيفه برينتفورد 3-صفر يوم السبت على ستاد الاتحاد ضمن المرحلة السادسة والثلاثين.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للثلاثي جيريمي دوكو والنرويجي إيرلينغ هالاند والمصري عمر مرموش بتسجيلهم أهداف الفوز في الدقائق 60 و75 و90. وسجل سيتي انتصاره الثاني والعشرين هذا الموسم مقابل ثمانية تعادلات وخمس هزائم، كما استعاد إتزانه بعد تعادله في الجولة الماضية مع مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف لمثلها.

وجاء هذا الانتصار في توقيت حرج، حيث رفع سيتي رصيده إلى 74 نقطة، ليضيق الخناق على أرسنال المتصدر ويقلص الفارق معه إلى نقطتين فقط، بانتظار مواجهة المتصدر أمام مضيفه وست هام يونايتد يوم الأحد.

وفي باقي المباريات، فاز برايتون على وولفرهامبتون 3-0، وبورنموث على فولهام 1-0، وتعادل مانشستر يونايتد مع سندرلاند سلبيا، وليفربول مع تشيلسي بهدف لمثله.