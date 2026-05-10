تشيلسي يفرض فلسفته على ليفربول
استعاد تشيلسي شيئًا من توازنه بعدما فرض التعادل بهدف لمثله على مضيفه ليفربول اليوم في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليوقف سلسلة من ست هزائم متتالية.
ورغم فقدانه نقطتين، حافظ ليفربول، صاحب المركز الرابع برصيد 59 نقطة، على حظوظه القوية في حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ تتأهل الفرق الخمسة الأولى مباشرة، مع إمكانية حصول إنجلترا على مقعد سادس إضافي في حال أنهى أستون فيلا الموسم خامسًا وتُوج بلقب الدوري الأوروبي.
في المقابل، بدأ التعادل أكثر أهمية لتشيلسي التاسع بـ49 نقطة، بعدما أوقف نزيف النتائج السلبية قبل مواجهته المرتقبة أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس إنجلترا السبت المقبل.
ويعوّل الفريق اللندني على التتويج بالكأس لضمان مشاركة أوروبية في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بينما قد يفتح فوز سيتي، الذي ضمن تأهله إلى دوري الأبطال، الباب أمام صاحب المركز السابع أو الثامن للمشاركة القارية، تبعًا لمصير أستون فيلا في الدوري الأوروبي.
