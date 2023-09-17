نشكركم على متابعتكم خبر مطارات أبوظبي تعمل على تسريع تجارب جاهزية مبنى المسافرين (A) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 سبتمبر 2023 11:42 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

تجري مطارات أبوظبي أكبر تجربة حية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)، بمشاركة ما يزيد على 6 آلاف متطوع من مجتمع أبوظبي.

وتقوم تجارب الاستعداد بدور حاسم في عمليات المحاكاة المصممة خصيصاً لاختبار مدى تحمل التجهيزات والمعدات. وتقييم أداء الموظفين، وفحص فعالية الإجراءات في مناطق التشغيل الرئيسية داخل المبنى.

وشملت الأنظمة والعمليات التي خضعت للاختبار تسجيل الوصول واستلام الأمتعة، والتدقيق الأمني، وبوابات الصعود إلى الطائرة، وإجراءات الجمارك، وفق “وام”.

وستواصل مطارات أبوظبي إجراء المزيد من الاختبارات على نطاق واسع لمرافق مبنى المسافرين (A) خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.



