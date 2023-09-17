نشكركم على متابعتكم خبر بلدية دبي تطلق منصة رقمية للاطلاع المباشر على طلبات المتعاملين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 سبتمبر 2023 04:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت بلدية دبي منصة رقمية جديدة بنظام سياسة خدمات 360 مدعومة بتقنياتٍ حديثة ونظم المعلومات الجغرافية. تمكن قياداتها العليا والتنفيذية من البقاء على اطلاع كامل ومباشر وآني مع طلبات وبلاغات المتعاملين. ومتابعة مراحل عمل الكوادر المتخصصة ومدى تطبيق أفضل المعايير للاستجابة لها، وتسريع اتخاذ القرار.

وتعد المنصة الجديدة بمثابة لوحة تحكم متكاملة تضم قاعدة بيانات عن طلبات المتعاملين على اختلافها. والمنطقة الجغرافية التي صدرت منها البلاغات وأعدادها، إضافة إلى قنوات التواصل التي استخدمت في البلاغ، ومتابعة العمليات التي ينفذها مقدمو الخدمات في البلدية.

وتتميز المنصة بكونها مبوبة رقمياً بالكامل من حيث بيانات المتعاملين، وعدد سكان الإمارة، والمواقع الجغرافية التي تخدمها. والبالغ عددها 320 منطقة وموقع عام، وفق سعادة “داوود الهاجري”، مدير عام بلدية دبي.

كما تتميز بعرض إحصائيات وطلبات المتعاملين في كل منطقة بناءً على تصنيفات الطلبات التي تتعامل معها بلدية دبي. والمتضمنة الاستفسارات، والبلاغات، والملاحظات، والشكاوى، وطلبات الخدمة، بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي “وسام لوتاه”، أن “المنصة تتيح متابعة رحلة المتعامل بسهولة منذ لحظة تواصله مع بلدية دبي. عبر قنوات الاتصال المختلفة التي تشمل الموقع الإلكتروني، قنوات التواصل الاجتماعي، ومركز الاتصال التابع للبلدية، وقنوات واتساب، والمساعد الافتراضي فارس. وتقديمه للبلاغ أو الاقتراح أو طلبات الخدمة، حيث تعرض المنصة للقيادات العليا في البلدية كافة البيانات المتعلقة بمقدم الطلب من المعلومات الشخصية، والمنطقة السكنية ونوع الطلب. وتوضح لهم حالة الطلب بالنسبة المئوية، وسرعة استجابة مستشارو الخدمات في البلدية للتعامل معه”.

وتمكن المنصة عبر المعلومات والإحصائيات والتحليلات التي تقدمها من التعامل مع كافة الحالات، وتحليل البلاغات الأكثر تكراراً ومتابعة تنفيذها. وذلك لاتخاذ الإجراءات الاستباقية التي تسهم في معالجة الطلبات مستقبلاً على اختلاف تصنيفاتها. إضافة إلى وضع الخطط التوعوية والتسويقية وتطويرها باستمرار لتواكب تطلعات واحتياجات المتعاملين في الإمارة.



