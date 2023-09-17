مصرف الشارقة الإسلامي يتيح استخدام “قارئ الشاشة” لذوي الإعاقة البصرية

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 سبتمبر 2023 05:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن نجاحه في مواءمة تطبيقه المصرفي للهواتف الذكية مع خدمة «قارئ الشاشة» ضمن قائمة الإضافات والتحسينات البرمجية الجديدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية كأول خدمة من نوعها على مستوى دولة الإمارات.

وبحسب “البيان”، جاءت هذه الخطوة بعد إجراء الأقسام التقنية المتخصصة في مصرف الشارقة الإسلامي مجموعة من اللقاءات والمداولات والتواصل المستمر مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية للتوصل إلى أفضل السبل التي تتيح لهم الحصول على خدمات مصرفية شاملة ومستقلة.

وقال وليد العمودي، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في مصرف الشارقة الإسلامي: «‏انطلقت فكرة تقديم خدمات مصرفية جديدة لإخواننا من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بعد قيام أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية بالتواصل مع المصرف من أجل إيجاد حل لمشكلة صعوبة استخدام التطبيقات التقنية التي تلبي احتياجاتهم المصرفية اليومية، كتحويل الأموال وغيرها من المعاملات المصرفية الرقمية».

‏وأضاف: «‏حرصاً من المصرف على خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية عقدت إدارة الخدمات المصرفية الرقمية اجتماعات فنية متعددة، واستأنست بآراء الكثيرين منهم للمساعدة في التوصل إلى أفضل الحلول التي تلبي احتياجاتهم في هذا المجال، وأسفر هذا التواصل عن توفير خدمة قارئ الشاشة لإخوتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ضمن التطبيق الذكي للمصرف، والتي نتوقع لها النجاح كونها الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات التي تلبي حاجة قطاع مهم من أبناء المجتمع، حيث يواصل المصرف انسجاماً مع توجهات وتوجيهات القيادة الرشيدة والخطط الحكومية العمل على تطبيق أفضل السياسات والممارسات التي من شأنها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من صنع القرار ضمن مجتمع يحرص على استفادتهم من الفرص على قدم المساواة مع الآخرين».

اختبارات

وكانت إدارة الخدمات المصرفية الرقمية في ‏مصرف الشارقة الإسلامي قد أجرت العديد من الدراسات لمتطلبات الخدمة الجديدة مع تنظيم العديد من الاختبارات التجريبية بالتعاون مع مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، حيث أسهمت هذه التجارب في السرعة بإنجاز التوافقية المطلوبة لخدمة قارئ الشاشة في تطبيق المصرف الهاتفي لخدمة عملاء المصرف من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لتمكينهم من إجراء كل معاملاتهم المصرفية عبر تطبيق مصرف الشارقة الإسلامي في جميع الهواتف الذكية، وإمكانية التنقل في واجهة الخدمات المصرفية ضمن التطبيق الذكي بسهولة فائقة مع توفير الخصوصية والأمان.

وأثنت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على هذه المبادرة، وأشادت بالتعاون المثمر مع مصرف الشارقة الإسلامي وحرصه على تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ومن ضمنها نجاحه في مواءمة خدمة «قارئ الشاشة» على تطبيقه المصرفي عبر الهواتف الذكية.

وأكدت داليا عبدالمنعم، اختصاصية الإعاقة البصرية في مركز التدخل المبكر التابع للمدينة، أهمية توافقية ومواءمة خدمة «قارئ الشاشة» مع التطبيقات المصرفية في الهواتف الذكية من خلال تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وإتاحة الفرصة أمامهم لإنجاز معاملاتهم البنكية اعتماداً على أنفسهم.

وأوضحت أن المدينة تولي أهمية كبيرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وهي تقدم خدماتها المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بدءاً من خدمات الكشف المبكر واستخدام جهاز «سبوت فيجن» للكشف عن المشاكل البصرية لدى الأطفال مبكراً في الحضانات والروضات.

كما تقدم المدينة خدمات التدريب الفردي لتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وخدمات الفصول التدريبية، وخدمات متابعة دمج الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في المدارس، إضافة إلى توعية المجتمع بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وكيفية التعامل الأمثل معهم.

وثمّن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وأولياء أمورهم والعاملون معهم دور المصرف في تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، وريادته المستمرة في تقديم مبادرات عاجلة لتسهيل تعاملاتهم المصرفية، الإلكترونية وغيرها، ما يعكس دعم وتشجيع مصرف الشارقة الإسلامي مثل هذه الممارسات الحضارية التي تعكس بدورها مستوى التقدم الحضاري الرقمي الذي وصلت إليه دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف الشارقة الإسلامي دشن في عام 2008 أول جهاز صراف آلي من نوعه في الشرق الأوسط لمستخدمي الكراسي المتحركة من ذوي الإعاقة الحركية بنادي الثقة للمعاقين بالشارقة، وفي عام 2012 دشن المصرف أول جهاز صراف آلي في الشرق الأوسط للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً بالشارقة، وفي عام 2018 دشن المصرف أول جهاز صراف آلي على مستوى الشرق الأوسط يخدم مستخدمي الكراسي المتحركة من ذوي الإعاقة الحركية، إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، كما قام بتدشين جهاز مماثل له في عام 2019 في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.



