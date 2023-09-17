نشكركم على متابعتكم خبر نهيان بن مبارك يعزي في وفاة والدة علي وعبيد وحمد سالم بالحبالة الكتبي في العين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 سبتمبر 2023 07:00 مساءً - متابعة – نغم حسن قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء لعلي وعبيد وحمد سالم بالحبالة الكتبي في وفاة المغفور لها والدتهم الوفي بنت عبيد الكتبي “رحمها الله”. وأعرب معاليه ــ خلال زيارته مجلس الفوعة في مدينة العين ــ عن خالص عزائه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة.. سائلا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.







