نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 أكتوبر 2023 11:16 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح شمالية غربية – جنوبية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:31والمد الثاني عند الساعة 01:44 والجزر الأول عند الساعة 19:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:24.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:31 والمد الثاني عند الساعة 22:44 والجزر الأول عند الساعة 15:59 والجزر الثاني عند الساعة 04:20.