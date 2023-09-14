العالم اليوم - تايوان: رصدنا 68 طائرة حربية صينية قرب جزيرتنا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 05:16 صباحاً - أعلنت تايوان، الخميس، أن الصين أرسلت خلال يوم واحد إلى الأجواء والمياه المحيطة بالجزيرة ما مجموعه 68 طائرة حربية و10 سفن عسكرية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، إن "68 طائرة و10 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني رصدت حول تايوان"، بين الأربعاء وصباح الخميس.

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