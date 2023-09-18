نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا تعلن السيطرة على بلدة أخرى قرب باخموت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أوكرانيا، أن قواتها استعادت بلدة كليشتشييفكا جنوب باخموت، التي تكتسي أهمية استراتيجية.

وتعد المكاسب المحققة على الأرض مهمة جدا بالنسبة لأوكرانيا، مع استعداد الرئيس فولوديمير زيلينسكي لزيارته الثانية خلال الحرب إلى واشنطن الأسبوع المقبل، في محاولة للحصول على دعم إضافي.

وقال قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، على منصات التواصل الاجتماعي: «لقد حررت كليشتشييفكا من الروس».

وحيا زيلينسكي في كلمته المسائية الجنود الذين يقاتلون قرب باخموت، وخص بالذكر أولئك الذين استعادوا كليشتشييفكا قائلا: «أحسنتم».

وأضاف أن كييف «تجهز حلولا دفاعية جديدة»، مشيرا إلى أن منظومات «الدفاع الجوي والمدفعية هما الأولوية»، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقال الناطق باسم القوات الأوكرانية في الشرق إيليا ييفلاش، إن السيطرة على كليشتشييفكا قد تساعد الجيش الأوكراني في تطويق باخموت.