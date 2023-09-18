نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة المسح الجيولوجي: زلزال بقوة 5.1 يضرب شمالي إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت هيئة المسح الجيولوجي، اليوم الاثنين، بأن هزة أرضية بقوة 5.1 ضربت شمالي إيطاليا، وفقا لوسائل إعلامية.

وكان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ)، أعلن أن زلزالا جديدا بقوة 5.3 درجات هز المغرب فجر يوم السبت.

وسجل المعهد المغربي للجيوفيزياء، هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، وفق ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

ووقع الزلزال على عمق 4 كم بإقليم الحوز وهو أحد الأقاليم المغربية يتبع جهة مراكش آسفي، حسب ما ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم.

ووقعت الهزة الثانية بقوة ٧ درجات بفارق 19 دقيقة عن الزلزال الأول الذي ضرب مراكش.

وقالت القوات المسلحة الملكية المغربية عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي: "نذكركم بضرورة أخذ الحيط والحذر واتخاذ إجراءات السلامة لخطر وجود هزات ارتدادية".