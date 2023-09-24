العالم اليوم - مسيّرة أوكرانية تقصف مبنى إداريا بمدينة روسية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 01:23 مساءً - قصفت طائرة أوكرانية من دون طيار (مسيّرة) مبنى إداريا وسط مدينة كورسك جنوبي روسيا، حسبما أعلنت السلطات الروسية الأحد.

وقال حاكم المدينة رومان ستاروفويت على "تلغرام": "في كورسك، هاجمت طائرة أوكرانية من دون طيار مبنى إداريا وسط المدينة". وأضاف أن "السقف تعرض لأضرار طفيفة. وعناصر أجهزة الطوارئ في الموقع". هجمات شبه يومية تشن كييف خلال الأشهر الأخيرة هجمات شبه يومية على مدن روسية، في إطار الهجوم المضاد الذي تنفذه منذ يونيو لاستعادة مناطق أوكرانية احتلتها القوات الروسية.

الشهر الماضي ألحق هجوم بمسيّرة أوكرانية أضرارا جسيمة بمحطة كورسك للقطارات، وتسبب بإصابة 5 أشخاص.

تقع كورسك على بعد حوالى 90 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.

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