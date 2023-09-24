العالم اليوم - بفارق نحو دقيقتين.. عداءة إثيوبية تحطم الرقم القياسي العالمي

انتم الان تتابعون خبر بفارق نحو دقيقتين.. عداءة إثيوبية تحطم الرقم القياسي العالمي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 02:20 مساءً - حطمت العداءة الإثيوبية تيغيست أسيفا الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون (42.195 كلم) بتسجيلها زمنا مقداره 2.11.53 ساعتين، الأحد، في برلين أي أقل من دقيقتين من الرقم القياسي السابق.

وكان الرقم القياسي السابق في حوزة الكينية بريجيد كوسغي ومقداره 2.14.04 س سجلته في ماراثون شيكاغو في 13 أكتوبر عام 2019.

وباتت أسفا (26 عاما)، أول عداءة تنزل تحت حاجز ساعتين و12 دقيقة وقد احتفظت بالتالي باللقب، الذي أحرزته في برلين أيضا العام الماضي عندما سجلت 2.15.37 ساعتين.

وفي فئة الرجال، حقق الكيني إيليود كيبشوغي فوزه الخامس في سباق برلين بتسجيله 2.02.42 ساعتين.

ولم يتمكن العداء الكيني من تحطيم رقمه القياسي العالمي، الذي سجله على المضمار ذاته العام الماضي عندما حقق زمنا مقداره 2.01.09 ساعتين.

وبات كيبشوغي (38 عاما) العداء الأكثر تتويجا في ماراثون برلين مع 5 انتصارات أعوام 2015 و2017 و2018 و2022 واليوم، بعدما كان يتساوى في عدد المرات مع الإثيوبي الشهير هايله جبريسيلاسي (أعوام 2006 و2007 و2008 و2009).

وسيحاول كيبشوغي إحرز ذهبية هذا السباق في الألعاب الأولمبية المقررة في باريس الصيف القادم بعد أن طوق عنقه بالمعدن الأصفر في أولمبيادي ريو دي جانيرو عام 2016 وطوكيو 2021 وإذا قدر له ذلك، سيحقق إنجازا لم يسبقه إليه أي عداء في التاريخ.