العالم اليوم - الاستخبارات الإيرانية: تحييد 30 قنبلة في طهران

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 02:20 مساءً - نقلت وكالة تسنيم للأنباء، الأحد، عن وزارة الاستخبارات الإيرانية أن السلطات في إيران أعلنت أنها تمكنت من تحييد 30 قنبلة في طهران كان من المخطط أن تنفجر بالتزامن.

وذكرت الوكالة أنه جرى القبض على 28 "إرهابيا" قالت إنهم على صلة بتنظيم داعش.

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