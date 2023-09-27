نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إخماد حريق محدود في فندق الرشيد ببغداد وعودة النزلاء لغرفهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مسؤول بفندق الرشيد في بغداد لرويترز عبر الهاتف في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، إن السلطات المعنية سيطرت على حريق محدود في الفندق أدى إلى إجلاء النزلاء وديبلوماسيين منه.

وقع الحريق المحدود في المطبخ، ووصف المسؤول عملية الإجلاء بأنها إجراء احترازي روتيني، قائلا إن النزلاء عادوا بأمان إلى غرفهم.

يقع الفندق في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد، والتي يوجد بها البرلمان والعديد من المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.