تايلاند: إطلاق نار بمركز تجاري ورئيس الوزراء يتعهد بإجراءات

السفارة تؤكد سلامة العمانيين

بانكوك ـ عواصم ـ وكالات: تعهَّد رئيس وزراء تايلاند باتخاذ «إجراءات وقائية»، غداة حادث إطلاق النار الدامي في مركز تسوق في بانكوك، والذي أثار من جديد الجدل حول التشريع المتعلق بحيازة الأسلحة النارية في المملكة والذي يُعد متساهلًا للغاية، فيما أكدت سفارة سلطنة عُمان في بانكوك سلامة المواطنين العُمانيين هناك.

وقالت سفارة سلطنة عمان في تايلاند إنَّها تابعت حادث إطلاق النار الذي وقع في أحد المراكز التجارية بالعاصمة بانكوك مساء الثلاثاء، والذي أسفر عن سقوط ضحيّتين وإصابة آخرين قبل أن يتمَّ القبض على الجاني لاحقًا، وتودُّ السفارة أنَّ تؤكِّد على سلامة المواطنين العُمانيين بعد التواصل مع الجهات المختصة.

وكان عدد الزوار قليلًا عند إعادة افتتاح مركز سيام باراجون التجاري، بعد أقل من 24 ساعة من مقتل امرأتين، صينية وبورمية، في حلقة جديدة من أعمال العنف في تايلاند. وأشار المحققون إلى أنَّ المشتبه به «قال إنَّه كان يشعر وكأنَّ شخصًا آخر في داخله كان يخبره على من يجب أن يطلق النار».