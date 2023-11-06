الصين تدعو ميانمار إلى «التعاون» من أجل ضمان استقرار حدودهما

بكين ـ ا.ف.ب: حثَّت بكين ميانمار على «التعاون» لضمان استقرار حدودهما المشتركة، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان، بعد أن سيطرت مجموعات مسلحة على بلدة استراتيجية حدودية مع الصين. واندلعت اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي في إقليم شان (شمال)، المتاخم للحدود الصينية، مما دفع أكثر من 23 ألف شخص إلى النزوح، وفقًا للأُمم المُتَّحدة.

واستولى تحالف يضمُّ مجموعات إتنية مسلحة تقف وراء القتال المتواصل، على عدَّة قواعد عسكرية، حسبما أفادت وسائل إعلامية.

