العالم اليوم - لابيد يدعو نتنياهو لزيارة مصر.. لماذا؟

انتم الان تتابعون خبر لابيد يدعو نتنياهو لزيارة مصر.. لماذا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 أغسطس 2024 10:25 مساءً - خلال احتجاج في تل أبيب مساء السبت للضغط من أجل إبرام صفقة لوقف حرب غزة وتبادل الرهائن، دعا زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "الذهاب إلى القاهرة بنفسه".

وقال لابيد في التجمع الاحتجاجي: "رئيس الوزراء. اذهب إلى القاهرة بنفسك. لا ترسل أحدا. عليك إبرام صفقة الآن".

وتستضيف القاهرة حاليا جولة جديدة من المفاوضات المتعثرة، التي تهدف إلى إنهاء الحرب وعقد صفقة تبادل.

وكان لابيد اتهم نتنياهو بالمماطلة في التوصل إلى صفقة من أجل حماية نفسه عبر الحفاظ على الائتلاف الحاكم، وذلك في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الخميس.

وكانت إحدى نقاط الخلاف في المحادثات إصرار نتنياهو على الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وفي حديثه مع "تايمز أوف إسرائيل"، اعتبر لابيد أن "إتمام صفقة الرهائن أكثر أهمية بكثير من الاحتفاظ بما يسمى محور فيلادلفيا".

ويتعرض نتنياهو لضغوط من جانبين، الأول من المعارضة وأهالي الرهائن من أجل إبرام صفقة، والثاني من شركائه في الحكومة من اليمين المتطرف، الذين هددوا بالانسحاب من الائتلاف الحاكم في حال وافق على الصفقة، مما يعني فعليا سقوط الحكومة.

كيف تسير المفاوضات؟