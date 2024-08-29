القبض على ثلاثة إرهابيين بالعراق

القبض على ثلاثة إرهابيين بالعراقاعتقلت القوات الأمنية العراقية، قياديا من تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان، أن قوة من الاستخبارات تمكنت، من إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة الأنبار.

وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة، أن قوات أمنية تمكنت أيضا من القبض على عنصرين من تنظيم داعش في مركز قضاء الطارمية شمالي بغداد، مضيفة أن العنصرين صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب.

وأوضحت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين، وجرت إحالتهم إلى القضاء المختص.

وتواصل القوات العراقية، بمختلف تشكيلاتها، ملاحقة فلول داعش في مختلف مناطق البلاد، على الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على إعلان الحكومة العراقية القضاء على التنظيم.