"رويترز": إسرائيل طلبت من منظمة التصنيف المرحلي للأمن الغذائي سحب تقريرها عن المجاعة في غزة

أحمد جودة - القاهرة - طلبت إسرائيل من مرصد عالمي لمراقبة الجوع التراجع عن تقييم خلص إلى أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني من مجاعة وستتفشى على الأرجح، واصفة التقرير بأنه "معيب للغاية".

وقال نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يوم الجمعة إن 514 ألف شخص، أي ما يقرب من ربع الفلسطينيين في قطاع غزة، يعانون من المجاعة ومن المتوقع ارتفاع العدد إلى 641 ألفا بحلول نهاية سبتمبر، بحسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وبعد مرور ما يقرب من عامين على حربها على غزة، رفضت إسرائيل مرارا مثل هذه النتائج باعتبارها خاطئة ومنحازة لصالح حركة "حماس".

وكتب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية إدن بار تال إلى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يوم الأربعاء مطالبا إياه بسحب التقرير إلى حين إكمال التصنيف مراجعته.

وأكد تقرير منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، أن قطاع غزة يعيش "مجاعة"، محذرا من أن نطاقها مرشح للتوسع ليشمل محافظة دير البلح في وسط القطاع ومحافظة خان يونس جنوبا بحلول نهاية سبتمبر المقبل.

وبحسب المعطيات، يواجه أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة ظروف "المرحلة الخامسة"، وهي المرحلة الأخطر التي تعني مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.

كما يواجه نحو 1.07 مليون شخص، أي ما يعادل 54% من السكان، ظروف "المرحلة الرابعة"، والتي توصف بمستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي.

وتوقع التقرير أنه بين منتصف أغسطس ونهاية سبتمبر 2025، سيعاني ما يقارب ثلث سكان غزة، أي نحو 641 ألف شخص، من ظروف كارثية (المرحلة الخامسة)، فيما سيرتفع عدد من يواجهون المرحلة الرابعة إلى نحو 1.14 مليون شخص.