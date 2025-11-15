نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنخفض الجوي الخطير يضرب غزة اليوم ويُغرق خيام النازحين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

المنخفض الجوي الخطير يضرب غزة اليوم ويُغرق خيام النازحين — كارثة إنسانية تتفاقم

منخفض جوي خطير يضرب قطاع غزة اليوم ويتسبب في غرق آلاف الخيام ومراكز الإيواء، وسط تدهور البنية التحتية وتحذيرات من انهيار المنازل. تقرير شامل عن تأثير العاصفة والأزمة الإنسانية المتفاقمة.

قطاع غزة

المنخفض الجوي العنيف يضرب غزة ويغرق الخيام في كارثة جديدة

شهد قطاع غزة اليوم منخفضًا جويًا خطيرًا رافقته أمطار غزيرة ورياح شديدة، ما تسبب في تفاقم معاناة مئات آلاف النازحين الذين يعيشون في خيام متهالكة لا تقوى على مواجهة الطقس القاسي. وجاء المنخفض في وقت تفتقر فيه غزة للبنية التحتية القادرة على مواجهة الفيضانات، ما جعل التأثيرات مضاعفة وخطيرة.

انهيار الخيام وغرق مراكز الإيواء بسبب الأمطار الغزيرة

المنخفض الجوي تسبب في غرق آلاف الخيام بالكامل، خصوصًا في المناطق الساحلية والوسطى.

تسربت المياه إلى داخل معظم الخيام التي لا تمتلك أي حماية من المطر، ما أدى إلى تلف الأغطية والملابس وأدى إلى نزوح ثانٍ لآلاف الأسر.

كما تعرضت مراكز الإيواء لفيضانات داخلية وصلت إلى الطوابق السفلية، مما جعل الأطفال والنساء وكبار السن في وضع بالغ الخطورة، خاصة في ظل غياب التدفئة والمواد الأساسية.

بنية تحتية مدمرة تزيد من حجم الكارثة

يواجه قطاع غزة بنية تحتية شبه منهارة، الأمر الذي أدى إلى انسداد شبكات الصرف الصحي وتجمّع كميات كبيرة من المياه في الشوارع والمخيمات.

الضغط الناتج عن الفيضانات أثار مخاوف من انهيارات في المنازل المتهالكة التي تضررت خلال الحرب، ما يشكل تهديدًا إضافيًا لحياة السكان.

أزمة إنسانية خانقة في مخيمات النازحين

النازحون في غزة يعيشون واحدة من أصعب الليالي تحت الأمطار، حيث انعدمت القدرة على البقاء في خيام غمرتها المياه وتحولت إلى برك طينية.

وسجل السكان مقاطع عديدة تظهر الأطفال وهم يقفون وسط المياه الباردة، بينما يناشد الأهالي العالم لإنقاذهم من الظروف المأساوية.

مطالبات دولية عاجلة للتدخل

وجهت الجهات المحلية وفرق الدفاع المدني نداءات عاجلة إلى المنظمات الدولية بضرورة:

توفير خيام مقاومة للمطر

إدخال معدات تصريف المياه

تقديم مساعدات عاجلة للنازحين

دعم جهود إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية

وأكدت المؤسسات الإنسانية أن الوضع يحتاج إلى استجابة عاجلة قبل تفاقم الأزمة مع استمرار تأثيرات المنخفض خلال الساعات القادمة.

المنخفض الجوي الذي ضرب غزة اليوم ليس مجرد تقلب طقس، بل كارثة إنسانية حقيقية كشفت حجم هشاشة الأوضاع داخل القطاع، وضرورة التدخل الدولي الفوري لحماية مئات آلاف النازحين من مخاطر الفيضانات والانهيارات.