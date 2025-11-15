نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ “لسعة البرد راجعة”.. حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 17 نوفمبر حتى الجمعة 21 نوفمبر 2025 في المقال التالي

تشهد مصر خلال الأسبوع المقبل حالة من التقلبات الخريفية المعتادة التي تجمع بين البرودة في الصباح الباكر واعتدال درجات الحرارة نهارًا، مع فرص لتكون الشبورة المائية وظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق. وتبرز التوقعات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية للفترة من الإثنين 17 نوفمبر وحتى الجمعة 21 نوفمبر 2025 صورة واضحة عن طبيعة الأجواء المتقلبة التي تستعد لها مختلف المحافظات.

ملامح الطقس العامة

تشير الهيئة إلى طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما يكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع أجواء مائلة للبرودة ليلًا على شمال البلاد.

الشبورة والسحب المنخفضة

تتكون شبورة مائية كثيفة نسبيًا من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تؤثر أحيانًا على مستوى الرؤية.

كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق واسعة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مما يمنح الطقس إحساسًا أكبر بالبرودة خلال فترات الصباح.

ارتفاع طفيف في الحرارة بداية من الثلاثاء 18 نوفمبر

اعتبارًا من الثلاثاء 18 نوفمبر، تتجه درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على أغلب الأنحاء، لتسجل على:

• السواحل الشمالية: 26 درجة

• القاهرة الكبرى والوجه البحري: 28 درجة

• جنوب البلاد: 33 درجة

درجات الحرارة من الإثنين 17 نوفمبر إلى الجمعة 21 نوفمبر

المنطقة الإثنين 17 نوفمبر الثلاثاء 18 نوفمبر الأربعاء 19 نوفمبر الخميس 20 نوفمبر الجمعة 21 نوفمبر القاهرة الكبرى والوجه البحري صغرى 17 – عظمى 25 صغرى 16 – عظمى 27 صغرى 16 – عظمى 27 صغرى 15 – عظمى 27 صغرى 15 – عظمى 28 السواحل الشمالية صغرى 17 – عظمى 24 صغرى 16 – عظمى 26 صغرى 15 – عظمى 26 صغرى 15 – عظمى 26 صغرى 15 – عظمى 27 شمال الصعيد صغرى 14 – عظمى 28 صغرى 14 – عظمى 29 صغرى 15 – عظمى 30 صغرى 15 – عظمى 30 صغرى 15 – عظمى 31 جنوب الصعيد صغرى 19 – عظمى 28 صغرى 18 – عظمى 29 صغرى 18 – عظمى 32 صغرى 18 – عظمى 32 صغرى 19 – عظمى 33

نصائح للنساء لمواجهة “نوة البرد الخفيفة”



• ارتداء طبقات خفيفة صباحًا لتفادي البرودة والرطوبة

• القيادة بحذر خلال ساعات الذروة بسبب الشبورة

• الحفاظ على الأطفال وكبار السن من التعرض للهواء البارد فجأة

• تجهيز ملابس إضافية خاصة في فترات المساء.