أخبار اليمن : تحذير عاجل ... فيروس فتاك يهدد العالم

تحذير عاجل ... فيروس فتاك يهدد العالمحذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي فيروس ماربورغ، أحد أخطر الفيروسات المسببة للحمى النزفية، والذي غالبًا ما يؤدي إلى الوفاة.

ويعاني المصابون من حمى شديدة وصداع حاد وآلام عضلية، فيما يشهد العديد منهم نزيفًا داخليًا وخارجيًا حادًا خلال الأسبوع الأول من ظهور الأعراض.

وأكدت المنظمة أن لا توجد حاليًا أي علاجات معتمدة أو لقاحات ضد الفيروس، ما يزيد من خطورة المرض وسرعة انتشاره. وتشير التحاليل الجينية إلى أن السلالة المكتشفة مطابقة لتلك التي ظهرت سابقًا في منطقة جينكا جنوب إثيوبيا، مع تسجيل حالات أخرى مؤخرًا في شرق إفريقيا.

لمواجهة التفشي، أرسلت المنظمة فرق خبراء إلى المنطقة للمساعدة في احتواء المرض والحد من انتشاره.

ويصنف فيروس ماربورغ ضمن عائلة فيروسات الفيلوفيروس، وهي نفس عائلة فيروس الإيبولا، ويعد من أشد مسببات الحمى النزفية فتكًا، إذ تصل معدلات الوفاة في بعض التفشيات إلى 88%، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.