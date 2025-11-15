نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخبير الأمني الأمريكي مارك توث: الدعم السريع يمارس إبادة جماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الخبير الأمني الأمريكي مارك توث إن الأوضاع الجارية في الفاشر تُظهر بوضوح أن جرائم الإبادة الجماعية مستمرة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على التدخل لوقف هذه الممارسات من خلال قطع التمويل عن الأطراف المتورطة.

وأكد أن الاكتفاء بالحديث عن «جهات غير مُسمّاة» تشارك في تلك الانتهاكات لا يعكس حجم الخطر، داعيًا الإدارة الأمريكية إلى تسمية الأطراف بشكل صريح واتخاذ إجراءات مباشرة تجاهها.

وفي مداخلته مع برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع إلاعلامية أمل الحناوي، أوضح توث أن الدعم السريع سبق أن وُضع على قوائم الإرهاب، ورغم ذلك لا يزال ينفذ أعمالًا تُعتبر — وفق القانون الدولي — إبادة جماعية، وهو ما يستدعي من الولايات المتحدة مراجعة سياستها الحالية تجاه الملف السوداني.

وأكد الخبير الأمني أن استمرار أي شكل من أشكال الدعم لهذه القوات يجب أن يتوقف فورًا، لأن استمراره يجعل واشنطن شريكًا غير مباشر في تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السودان.