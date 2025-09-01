سان مارينو تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

القدس المحتلة ـ وكالات: في إطار زيارتها الرسمية إلى جمهورية سان مارينو، عقدت وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين د. فارسين أجابكيان شاهين اجتماعاً رفيع المستوى مع وزير خارجية سان مارينو لوكا بيكاري، بحضور السفيرة منى أبو عمارة، سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا وجمهورية سان مارينو. والاب ابراهيم فلتس نائب حارس الأراضي المقدسة.

وأكد الوزير بيكاري خلال اللقاء التزام بلاده المضي نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال مؤتمر السلام لحل الدولتين المقرر عقده في نيويورك نهاية سبتمبر المقبل، مشدداً على أهمية تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح سفارة لسان مارينو في فلسطين مستقبلاً، كما عبّر عن قلق بلاده العميق إزاء الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، داعياً إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة.

من جانبها، ثمّنت الوزيرة شاهين موقف جمهورية سان مارينو الداعم للقضية الفلسطينية وخيار حل الدولتين، مؤكدة أن خطوة الاعتراف المرتقبة تمثل رسالة قوية إلى الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد، وأن الاعتراف بفلسطين يشكل أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل.