العالم اليوم - الجانب المظلم للفواكه.. كيف تدمر أسنانك دون أن تشعر؟

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 سبتمبر 2025 06:28 مساءً - يظن أغلب الأشخاص أن الفواكه وجبات خفيفة وصحية لتغذيتهم وإنعاش الجسم، إلا أن الأطباء يحذرون من أن السكر والأحماض في الفاكهة من أكثر الأشياء المضرة بالأسنان.

وربطت العديد من الدراسات تآكل الأسنان بمحتوى الفواكه من السكريات والأحماض.

وأظهرت الدراسة المنشورة في المجلة البريطانية لطب الأسنان، ارتباط الإفراط في شرب عصائر الفواكه بتزايد حدة تأكل الأسنان.

كما كشفت أيضا أن تناول الفواكه الكاملة، غير الحمضية، خطره أقل على الأسنان.

وهذا يشير إلى أن طريقة تناول الفاكهة، سواء كانت كاملة، أو على شكل عصير، هي أكثر أهمية من الفاكهة ذاتها ومكوناتها، وفقا لتقرير تايمز أوف إنديا.

الفواكه الأكثر خطورة

قد يؤثر فرط تناول بعض الفواكه على الأسنان بسبب حموضتها، بينما بعضها الآخر ضروري لصحة الجهاز الهضمي.

تعرف الحمضيات كالبرتقال، والليمون بغناها بالفيتامين "سي"، لكنها شديدة الحموضة وقد يؤدي الإفراط في تناولها إلى تأكل الأسنان تدريجيا.

أما الفواكه الاستوائية، فهي منعشة وحلوة، ولكن محتواها العالي من السكر والأحماض قد يؤثر على مينا الأسنان.

على العكس، فإن التفاح والكمثرى رغم حمضيتها، فإن محتواها العالي من الماء والألياف يساعد على تحفيز اللعاب وتنظيف الأسنان بشكل طبيعي.

وأوضحت أبحاث أن بعض الفواكه، كالفراولة والتوت الأزرق، والأسود مفيدة للجسم، لكنها تترك بقعا على الأسنان إذا لم تغسل بعد الأكل.

أما الموز فهو قليل الأحماض، ولا يؤثر على الأسنان، لكنه يحتوي على النشويات التي قد تلتصق بالأسنان إذا لم تشفط، أو تنظف بالفرشاة.

فالفاكهة الكاملة تكون مزيجا متوازنا بين السكريات الطبيعية، والألياف والفيتامينات، ومضادات الأكسدة، وتكون سهلة في عملية المضغ.

ولكن عند عصر الفاكهة، تفقد معظم الألياف ويبقى مزيج مركز من السكر والأحماض، ويمكن أن يلتصق بمينا الأسنان ويغذي البكتيريا المسببة للتسوس.

وينصح الأطباء، بتناول الفاكهة كاملة وتجنب عصرها وشربها، كما يوصي الأطباء، بتناول الفواكه كجزء من وجبة بدلا من تناولها كوجبة خفيفة.

وبعد الانتهاء من تناول الحمضيات، يفضل الانتظار 30 دقيقة على الأقل قبل تنظيف الأسنان.

وفي حالة شرب العصير، ينصح بشربه دفعة واحدة، بدلا من ارتشافه ببطء.

والسر ليس في حذف الفاكهة تماما من النظام الغذائي، بل في عدد مرات، وشكل تناولها.