العالم اليوم - رغم اجتيازه الفحص الطبي.. لماذا فشل انتقال غيهي إلى ليفربول؟

انتم الان تتابعون خبر رغم اجتيازه الفحص الطبي.. لماذا فشل انتقال غيهي إلى ليفربول؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 04:24 صباحاً - تعثرت صفقة انتقال المدافع الإنجليزي الدولي مارك غيهي من كريستال بالاس إلى ليفربول مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، حسبما أكدت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) مساء الإثنين.

واجتاز غيهي، الذي ينتهي عقده مع كريستال بالاس بنهاية الموسم، الفحوصات الطبية في ليفربول، وكان على أعتاب الانتقال لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المرجح أن يكون فشل كريستال بالاس في ضم إيغور جوليو هو السبب في تراجعه عن بيع غيهي (25 عاما) إلى ليفربول.

وأبرم ليفربول عدة صفقات نارية، في مقدمتها المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك القادم من صفوف نيوكاسل يونايتد في صفقة قياسية بريطانية بلغت قيمتها 125 مليون جنيه استرليني.

كما تعاقد ليفربول مع هوغو إيكيتيكي وفلوريان فيرتز وميلوس كيركيز وجيريمي فريمبونغ.