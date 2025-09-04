باكستان: 25 قتيلا بينهم 14 بهجوم انتحاري على تجمّع سياسي فـي بلوشستان

اسلام اباد ـ ا.ف.ب: قُتل 14 شخصا على الأقل مساء الثلاثاء، عندما فجّر انتحاري نفسه في تجمّع سياسي في إقليم بلوشستان في باكستان، بينما أسفرت هجمات أخرى في أنحاء عدة من الدولة عن مقتل 11 جنديا وعنصرا من القوات شبه العسكرية. وأفاد مسؤولان في إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان عن إصابة العشرات في الهجوم الانتحاري في كويتا. وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إنّ سبعة من هؤلاء الجرحى هم في حالة حرجة. وأوضحا أنّ الانتحاري فجّر نفسه في موقف سيارات أحد الاستادات، حيث تجمّع مئات من أعضاء حزب بلوشستان الوطني. وقال زعيم الحزب أختر منغال الذي كان يغادر التجمّع بعد إلقاء كلمة أثناء الهجوم، إنه «بخير وسالم» لكنّه أضاف أنّه «مدمّر بسبب خسارة أنصاره». ولم تعلن أيّ جهة في الحال مسؤوليتها عن الهجوم.

