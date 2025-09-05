حصيلة جديدة لضحايا زلزال أفغانستان

حصيلة جديدة لضحايا زلزال أفغانستانأعلنت السلطات الأفغانية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد فجر يوم الاثنين الماضي إلى نحو 2205 قتلى و3640 مصابا مع استمرار عمليات الإنقاذ في ظل ظروف بيئية ومناخية صعبة.

وقال حمد الله فطرت نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية إنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا "بعدما تواصلت عمليات الإسعاف حتّى ساعة متأخّرة من الليل" وعثر على جثث إضافية.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية تنظيم عشرات الرحلات الجوية لإجلاء الجرحى وذويهم إلى مستشفيات في المنطقة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية بدورها من أن "فرص العثور على الناجين أحياء تتضاءل بسرعة"، مشيرة إلى أن الأمطار "عقّدت الوضع أكثر".

وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية التي حذّرت من خطر انتشار الأوبئة في أعقاب هذه الكارثة، نداء جديدا لجمع 4 ملايين دولار للاستجابة للحاجات "الهائلة" بعد الزلزال، في حين أفرجت الأمم المتحدة عن 5 ملايين دولار لهذا الغرض.

يشار إلى أن أفغانستان تتعرض للزلازل بشكل متكرر، إذ منذ العام 1900، شهد شمال شرق البلاد 12 زلزالا بقوة تجاوزت سبع درجات.

وفي أكتوبر 2023، ضرب زلزال بلغت شدته 6,3 درجات، تبعته سلسلة من الهزات الارتدادية القوية، ولاية هرات في غرب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص وتدمير أو تضرر أكثر من 63 ألف منزل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

ويعد الزلزال الأخير الأقوى الذي يضرب البلاد منذ أكثر من ربع قرن، وأدى إلى تدمير نحو 300 مدرسة ومركز تعليمي.