عشرات الشهداء وإسرائيل توسع دائرة الاستهداف مع حصار مدينة غزة.. وتمضي فـي تهجير سكانها

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى فيما وسع جيش الاحتلال من دائرة الاستهداف لحي الشيخ رضوان والمخيمات فيه والعيادة الطبية حيث ألقت طائرات الكواد كابتر قنابلها مشعلة الحرائق في سيارتي إسعاف بالتزامن مع حصار مدينة غزة والمضي في تهجير سكانها.

وارتقى خمسة شهداء بينهم جنين ووقعت اصابتان إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية محيط ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.واستشهد ثلاثة وسقط مصابون باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا في حارة «سُباط المفتي» بحي الدرج وسط مدينة غزة. كما ارتقى شهيدان على الأقل وسقط مصابون بغارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وارتكب الاحتلال مجزرة في مواصي خان يونس راح ضحيتها ١٢ بينهم سبعة من الأطفال كانوا يصطفون على طابور مياه. ووقعت عدة إصابات بقصف طيران الاحتلال قرب «أرض الليمون» جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ويُحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة، وينفذ عمليات في المناطق التي لم ينفذ فيها عمليات منذ بداية الحرب. ويدعو السكان إلى مغادرة المدينة والتوجه جنوبًا.

وتشير التقديرات بحسب القناة 12 الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع دخول مدينة غزة خلال أسبوعين تقريبًا.

لكن عملية إجلاء السكان من مدينة غزة إلى الجنوب عملية معقدة قد تؤثر على الجداول الزمنية واستمرار عمل الجنود. وقد بدأ جيش الاحتلال بحسب التقرير الاسرائيلي بإنشاء محطات جديدة لتوزيع الأغذية في جنوب قطاع غزة، حيث تُقدم أيضًا المساعدات الطبية.

لكن خلف الكواليس، لا تزال الجهود جارية لإتمام صفقة أسرى. مع ذلك، لا يُعرف حتى الآن المرحلة التي وصلت إليها هذه المحادثات.