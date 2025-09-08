العالم اليوم - خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة أدنوك التنفيذي

انتم الان تتابعون خبر خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة أدنوك التنفيذي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 سبتمبر 2025 02:03 مساءً - ترأس الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك" الذي عُقد في المقر الرئيسي للشركة.

واطَّلع، خلال الاجتماع، على الأداء المالي لـ"أدنوك" وأولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق هدفها بأن تصبح شركة الطاقة الأكثر استفادةً من تقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم، وتنفيذ المشاريع التي تعزز النمو المحلي للشركة وخططها للتوسع الدولي من خلال شركة "XRG"، إلى جانب تنويع مصادر الدخل وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد النفط والغاز في أبوظبي.

وأكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية مواصلة الجهود في تنفيذ استراتيجيات التطوير بما يسهم في ضمان حفاظ الشركة على مرونتها وقدراتها التنافسية، ويعزز مكانتها في خلق وتعزيز القيمة على المدى البعيد في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي.

كما أكّد أن توسع "أدنوك" على المستوى الدولي يشكل ركيزة أساسية لهذا التوجه، حيث أبرمت الشركة، من خلال "XRG"، العديد من الصفقات الدولية المهمة في عام 2025، بما في ذلك صفقة "أركيوس للطاقة"، مشروعها المشترك مع شركة "بي بي" لاستكشاف وتطوير وإنتاج الغاز في جمهورية مصر العربية، وحصتها في حقل أبشيرون للغاز والمكثفات في أذربيجان، ومشاركتها في المنطقة البحرية رقم 1 في تركمانستان.

واطَّلع على خطط "أدنوك" في تنويع مصادر الدخل، وتوسيع أنشطة التداول، واستكشاف فرص الأصول الرقمية في إطار سعيها لتعزيز القيمة من الإنتاج النفطي وخاصة في جهودها لترسيخ حضورها الدولي في مجال التجارة والتداول، وافتتاحها مؤخراً لمكتبها التجاري في مدينة جنيف السويسرية.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أهمية تعزيز أعمال "أدنوك" في مجال التجارة والتداول، والتي أسهمت منذ انطلاقها قبل خمس سنوات في تأهيل الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارات والخبرات الجديدة في مجال تداول السلع الدولية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي مركزاً تجارياً عالمياً.

واستناداً إلى هذه الجهود، وجّه الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بتعزيز الاستفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التجارة والتداول، ورفع الكفاءة التشغيلية والتنافسية لضمان مواكبة أعمال الشركة للمستقبل.

كما اطَّلع على الخطط التي تنفذها "أدنوك" لتمكين الكفاءات الإماراتية في الوظائف الحيوية وتعزيز استمرارية الأعمال.

واستمع إلى شرح حول جهود "أدنوك" لتسريع تطوير موارد الغاز غير التقليدية في أبوظبي، بما في ذلك امتياز "حوض غاز الذياب" في الرويس، وجهودها المستمرة لتقليل المخاطر المرتبطة بالتنقيب عن الموارد غير التقليدية الضخمة في أبوظبي، حيث تمكنت الشركة من تعزيز تقدمها في مجال الغاز غير التقليدي بفضل قدرتها على تحسين الإنتاجية، والتركيز على رفع كفاءة عمليات حفر الآبار واستكمالها، والاستفادة من التقنيات المتقدمة وأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي لخفض تكاليف عمليات الاستكشاف.

ووجه بتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز القيمة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية، ودعم هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات، وتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي.

وأشار الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، إلى أن عام 2025 يصادف مرور 75 عاماً على بدء عمليات استكشاف النفط والغاز في أبوظبي من خلال حفر أول بئر استكشافية للنفط في منطقة رأس الصدر، وهو إنجاز تاريخي يؤكد مرونة دولة الإمارات ورؤيتها الاستشرافية وسعيها الدائم نحو تحقيق التميّز.

وأكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن هذا الإنجاز شكّل حجر الأساس الذي انطلقت منه أبوظبي لتنويع اقتصادها، حيث تستمر "أدنوك" في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد النفط والغاز بشكل مسؤول للمساهمة في خلق قيمة مستدامة لدولة الإمارات.

وتعمل "أدنوك" على بناء سلاسل قيمة محلية جديدة من خلال شركة "تعزيز"، مشروعها المشترك مع "القابضة" (ADQ). ومن المخطط أن تنتج "تعزيز" في المرحلة الأولى من تطوير منشآتها في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة ما يصل إلى 4.7 مليون طن سنوياً من الكيماويات، بما يشمل "الميثانول"، و"الأمونيا" منخفضة الكربون، و"الصودا الكاوية"، و"ثاني كلوريد الإيثيلين"، و"مونومر كلوريد الفينيل"، و"كلوريد البولي فينيل". ومن بين المشاريع الستة ضمن المرحلة الأولى، هناك خمسة مشاريع قيد الإنشاء، في حين من المتوقع ترسية المشروع السادس في وقت لاحق من هذا العام. كما تتواصل حالياً أعمال بناء منشأة إنتاج الأمونيا والتي من المتوقع بدء تشغيلها في الربع الأخير من عام 2026.

حضر الاجتماع.. الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ وأحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع؛ وخلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "شركة مبادلة للاستثمار"؛ وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي؛ وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.