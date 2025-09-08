العالم اليوم - ساعر: إسرائيل مستعدة لقبول مقترح ترامب لوقف إطلاق النار

انتم الان تتابعون خبر ساعر: إسرائيل مستعدة لقبول مقترح ترامب لوقف إطلاق النار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 سبتمبر 2025 02:03 مساءً - قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، إن إسرائيل مستعدة لقبول اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري في بودابست، إن إسرائيل مستعدة لقبول اتفاق شامل لإنهاء الحرب، يشمل إطلاق سراح الأسرى وإلقاء حركة حماس لسلاحها، وفق وكالة رويترز.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية: "نرفض إجبار إسرائيل على أن تقر بوجود دولة فلسطينية ومثل هذه الدولة سيكون هدفها الأوحد إزالة إسرائيل"، مضيفا أن "السلطة الفلسطينية لا تستحق أن تكون لها دولة"

في تصريحات سابقة، شدد ساعر على رفض إسرائيل لأي محاولة لإجبارها على الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبراً أن "إقامة مثل هذه الدولة لن يكون هدفها سوى إزالة إسرائيل"، مضيفاً أن "السلطة الفلسطينية لا تستحق أن تكون لها دولة".

وأشار إلى أن إنهاء الحرب في غزة مرهون – من وجهة نظر إسرائيل – بإفراج حركة حماس عن جميع الرهائن وتخليها عن سلاحها.

وأكد أن "السلام مع الفلسطينيين لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تفاهمات ثنائية"، مضيفاً أن "الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل دول أخرى لا يقرب السلام خطوة واحدة".