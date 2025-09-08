العالم اليوم - بعد هجوم القدس.. بن غفير يدعو الإسرائيليين إلى حمل السلاح

انتم الان تتابعون خبر بعد هجوم القدس.. بن غفير يدعو الإسرائيليين إلى حمل السلاح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 سبتمبر 2025 02:03 مساءً - دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، الإسرائيليين إلى حمل السلاح، وذلك عقب مقتل 7 أشخاص في إطلاق النار عند مفرق مستوطنة راموت قرب القدس.

وقال بن غفير من موقع الحادث: "لقد كانت هنا عملية من قبل جندي من لواء الحشمونائيم الحريدي، ومن قبل اثنين من الحريديين الذين حصلوا على سلاح في إطار إصلاح الأسلحة".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "السلاح ينقذ الأرواح، يجب أن نتذكر ذلك. أقول لجميع شعب إسرائيل: اذهبوا وتسلحوا".

وفي وقت سابق من الإثنين، وقع هجوم عند مدخل حي راموت في القدس الشرقية حيث أطلق مهاجمان النار على محطة للحافلات، م أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 14 آخرين، من بينهم 7 جروحهم خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته "تبحث عن مشتبه بهم" في منطقة الهجوم، كما حاصرت قرى فلسطينية في منطقة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الهجوم في القدس نفذه شخصان جاءا من الضفة الغربية وعلى الأرجح من إحدى قرى رام الله.

ونقلت مواقع فلسطينية على منصة إكس عن وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذي عملية إطلاق النار "من بلدتي القبيبة وقطنة"، شمال غرب القدس المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "منفذا الهجوم يبلغان من العمر نحو 20 عاما من منطقة رام الله، ولا يملكان أي سوابق أمنية، ولا يمتلكان تصريح دخول إلى إسرائيل".