أوكرانيا تعلن التقدم فـي سومي الشمالية

كييف ـ وكالات: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تقدمت في المناطق الحدودية في منطقة سومي الشمالية، وهي منطقة حاولت القوات الروسية منذ أشهر أن تجد موطئ قدم لها فيها. كما نقل زيلينسكي، الذي كان يتحدث في خطابه المسائي المصور، عن قائد الجيش الأوكراني قوله إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في منطقتي دونيتسك وخاركيف على طول خط الجبهة الممتد على مسافة 1000 كيلومتر. كان زيلينسكي يتحدث بعد أسبوع من التصريحات الروسية التي أكدت على ما وصفته موسكو بالمكاسب التي حققتها في منطقة دنيبروبيتروفسك. إلى ذلك وصفت السفارة الروسية في بوخارست اختراق مسيّرة الأجواء الرومانية بـ»استفزاز» من جانب أوكرانيا، وذلك بعد استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية الرومانية الأحد بسبب الحادث. وخلال اللقاء، وصف السفير فلاديمير ليباييف احتجاج رومانيا على خرق مسيرة روسيا أجواءها خلال هجوم على أوكرانيا، بأنّ «لا أساس له من الصحة»، وفقا لبيان أصدرته السفارة ليل الأحد الاثنين. وأضاف أنّ «جميع الحقائق تحمل على الاعتقاد بأن هذا كان بالفعل استفزازًا متعمّدًا من جانب نظام كييف».