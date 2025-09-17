القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:
واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة أعداداً عشرات الشهداء والجرحى. حيث قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن غزة «تحترق» وأن إسرائيل «لن تتراجع».
من جانبها قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبينزا، إن إسرائيل تحاول جعل مدينة غزة غير صالحة للسكن كجزء من هجومها على أكبر منطقة حضرية في القطاع. وقالت ألبينزا للصحفيين في جنيف: «إسرائيل تقصف بأسلحة غير تقليدية... إنها تحاول تهجير الفلسطينيين قسرًا. لماذا؟ هذا هو الجزء الأخير من غزة الذي يجب جعله غير صالح للسكن قبل المضي قدمًا في التطهير العرقي لتلك المنطقة من الأرض».
واتهمت إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية، وقالت إن المجتمع الدولي متواطئ في الجريمة.
وتواصلت منذ الليلة قبل الماضية الغارات العنيفة جدا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة وقرب حي الكرامة والأمن العام حيث دفع جيش الاحتلال بآليات محملة بالمتفجرات وتفجيرها بين بيوت الفلسطينيين.
ودمرت طائرات الاحتلال خلال 24 ساعة ١٣ منزلًا وبرج وعمارة كما قصفت فندق المشتل. وفجرت قوات الاحتلال مجنزرة مفخخة بأطنان من المتفجرات لتدمير المنازل شمال غربي مدينة غزة.
وارتقى ثمانية شهداء وأكثر من ٤٠ إصابة ومفقودين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة في منطقة الأمن العام شمال غزة. واصيب عدد اثر استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية بالشاطئ الشمالي غربي مدينة غزة. وحسب الصحة استشهد ١٦ خلال ٢٤ ساعة في جنوب قطاع غزة بينهم تسعة قرب مركزي المساعدات جنوب خان يونس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عشرات الشهداء فـي تواصل العدوان .. وإسرائيل تقر بعدم التراجع عن «حرق غزة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.