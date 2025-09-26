نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال ضابط روسي رفيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأمن الفيدرالي الروسي إحباط مخطط اغتيال استهدف ضابطا رفيع المستوى في الحرس الوطني الروسي بمدينة لوغانسك في جمهورية لوغانسك التي انضمت إلى روسيا، بتدبير من استخبارات كييف.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي أن أحد سكان جمهورية لوغانسك تعاون مع الاستخبارات الأوكرانية، وبناء على تعليماتها، خطّط لزرع قنبلة تحت سيارة الضابط وتفجيرها عن بُعد.

وأضاف البيان أن قوات الأمن رصدت الخطة في وقت مبكر، وتمكّنت من اعتقال المشتبه به قبل تنفيذ الجريمة، كما عُثر بحوزته على مواد متفجرة.

وأظهرت التحقيقات أن المعتقل كان على اتصال مباشر مع الاستخبارات الأوكرانية، ونقل إحداثيات الموقع، إضافة إلى صور ومعلومات تفصيلية عن الضابط المستهدف