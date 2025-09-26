كوريا الجنوبية تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين واليابان تراها مسألة وقت

نيويورك ـ وكالات: تعتزم كوريا الجنوبية الاعتراف بدولة فلسطين عندما يساعد ذلك في تحقيق حلّ الدولتين، وفقًا لما قاله جو هيون وزير الخارجية الكوري الجنوبي في جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، التي تتولّى رئاستها كوريا هذا الشهر كعضو غير دائم.

وأوضح «جو هيون» خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط أن كوريا الجنوبية ستواصل الاضطلاع بدور فعّال في دعم جهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، على أساس حلّ الدولتين. وذكر أن كوريا الجنوبية تتفهّم تطلعات الشعب الفلسطيني إلى إقامة دولته الخاصة، مؤكّدًا أنها تعتقد بأن حلّ الدولتين هو الطريق الوحيد القابل للتطبيق من أجل تسوية القضايا بين إسرائيل وفلسطين وإحلال السلام المستدام.

كما اعتبر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة الثلاثاء أن اعتراف طوكيو بدولة فلسطين مسألة وقت فقط، معربا عن «استيائه الشديد» من التصريحات الأخيرة لمسؤولين إسرائيليين.

وقال إيشيبا «أشعر باستياء كبير من تصريحات مسؤولين كبار في الحكومة الاسرائيلية الذين يبدو أنهم يرفضون بشكل قاطع فكرة قيام دولة فلسطينية».

وأضاف «بالنسبة لبلدنا، المسألة لا تتعلق بما إذا كان ينبغي الاعتراف بدولة فلسطينية، بل متى سيحصل ذلك. إن الإجراءات الأحادية الجانب المتواصلة من جانب الحكومة الإسرائيلية غير مقبولة».