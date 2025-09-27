نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روته: "الناتو" لا يستطيع تحمّل كلفة إسقاط المسيّرات بصواريخ باهظة الثمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقر الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته بأن الغرب لا يمكنه الاستمرار بمواجهة المسيرات الروسية في أوكرانيا، والتي قيمة الواحدة منها ألفا دولار بصواريخ ثمن واحدها نصف مليون دولار.

وقال روته في مقابلة مع شبكة "بلومبرغ" التلفزيونية أن الحلف يتعلم بسرعة من تجربة أوكرانيا التعامل مع المسيرات الروسية.

وأضاف: "الناتو" سيبدأ استخدام تقنيات جديدة خلال الأسابيع المقبلة "حيث من غير المعقول اقتصار مواجهة مسيرة لا تكلف أكثر من ألفي دولار بصاروخ ثمنه نصف مليون دولار".

وعند سؤاله عن امتلاك "الناتو" للمعدات اللازمة، أجاب روته بأن الحلف يعمل على تطوير تقنيات متقدمة سيتم نشرها قريبا، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف إلى توفير وسائل متطورة لاعتراض المسيرات إلى جانب الأساليب التقليدية في مواجهتها.