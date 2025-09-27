نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية كوريا الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الجمعة ٢٦ سبتمبر، "تشو هيون" وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة أن العام الجارى يشهد مرور ٣٠ عامًا على تدشين العلاقات الثنائية.

وأعرب الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء عن التطلع لمواصلة الدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري، مشيرًا للتطور الذي تحقق خلال الفترة الماضية على صعيد مشروعات التعاون الثنائي وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة والنظيفة.

كما نوه الوزير عبد العاطي، إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر، بما في ذلك مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن فرص الاستثمار في مشروعات تصنيع ونقل غاز الهيدروجين والبطاريات والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء وتخزين الطاقة، معربًا عن التطلع لإقامة منطقة كورية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس في إطار التصنيع المشترك وتوطين الصناعة والاستفادة من الحوافز التشريعية والمالية التي تقدمها مصر والمزايا النسبية المتعددة.

وعلى المستوي الدولي، أعرب وزير الخارجية، عن التطلع لمواصلة التنسيق مع كوريا الجنوبية في كافة المحافل الدولية متعددة الأطراف، وخاصة في ظل عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ورئاستها للمجلس الشهر الجارى، مثمنًا المواقف الكورية الأخيرة إزاء الحرب على غزة ولبنان.

كما عبر الوزير عبد العاطي، عن التطلع إلى تعزيز التعاون الثلاثي في افريقيا وخاصة في ظل التوقيع على مذكرة التفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة الكورية للتعاون الدولي "KOICA”، على هامش أعمال قمة كوريا افريقيا في يونيو ٢٠٢٤.

كما تناول الوزير عبد العاطي، في هذا السياق التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط خاصة الوضع في قطاع غزة حيث شرح بشكل مفصل التداعيات الكارثية لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدًا على الرفض الكامل أن تكون هناك دولة فوق القانون.

وشدد وزير الخارجية، على رفض تهجير الفلسطينيين، وعلى ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية وفقًا للمرجعيات الدولية.

واختتم وزير الخارجية، بالتأكيد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف ‏لإطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية.