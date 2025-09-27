العالم اليوم - الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على 205 بلدات منذ بداية 2025

انتم الان تتابعون خبر الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على 205 بلدات منذ بداية 2025 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 سبتمبر 2025 09:24 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على 205 بلدات في مناطق العمليات العسكرية في أوكرانيا، وما يزيد على 4700 كيلومتر مربع، وذلك منذ بداية العام عام 2025، فيما أعلنت عن تدمير 55 مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل.

تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الخميس: "قامت وحدات القوات الروسية بتحرير أكثر من 4714 كيلومترا مربعا بشكل كامل بين 1 يناير و25 سبتمبر 2025".

وأوضح بيان وزارة الدفاع الروسية:

السيطرة على أكثر من 3308 كيلومترات مربعة في دونيتسك،

وأضاف البيان، أنه خلال الفترة المحددة، تمت السيطرة على 205 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلى أنها أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية.

تدمير 55 طائرة مسيرة أوكرانية

واليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي تمكنت خلال الليلة الماضية من اعتراض وتدمير 55 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مناطق روسية.

وجاء في بيان الوزارة أنه خلال الليلة الماضية اعترضت ودمرت وسائل الدفاع الجوي المناوبة 55 طائرة مسيرة أوكرانية، وتوزعت على النحو التالي:

27 مسيرة فوق مقاطعة روستوف،

8 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك،

6 مسيرات فوق مقاطعة أستراخان،

6 مسيرات فوق مقاطعة فورونيج،

5 مسيرات فوق مقاطعة فولغوغراد،

2 مسيرة فوق مقاطعة كورسك،

مسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود.

السيطرة على بلدة جديدة في سومي

وأمس الجمعة، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة يوناكوفكا في مقاطعة سومي، مشيرة إلى أنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في العدة والعتاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر وعلى مدار الأسبوع، تقدمت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، في عمق في دفاعات العدو في مقاطعة سومي خلال عمليات هجومية".