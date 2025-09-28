نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية بلبنان وسط قصف مدفعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن مسيرة إسرائيلية معادية حلقت صباح اليوم الأحد على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أثار حالة من الترقب والقلق بين الأهالي.

قصف مدفعي على بلدات جنوبية

وذكرت الوكالة أن أطراف بلدتي راميا وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان تعرضت بعد منتصف الليلة الماضية لقصف مدفعي متقطع، مصدره دبابة ميركافا إسرائيلية متمركزة في موقع جبل بلاط المستحدث.

منشورات تحريضية على الحدود

وفي سياق متصل، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات ورقية تحريضية قرب أحد مصانع حجارة الباطون في بلدة الضهيرة الحدودية بالقطاع الغربي، في خطوة اعتبرها الأهالي استفزازًا جديدًا يهدد الاستقرار في المنطقة.