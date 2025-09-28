نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- شجع ناديك شجع مصر.. تعرف على مباريات اليوم الثاني من بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد في نسختها الثامنة عشر، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025. البطولة تقام على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة"، بمشاركة 9 أندية من مختلف القارات، ما يجعلها منصة حقيقية لمواجهة أفضل فرق كرة اليد على مستوى العالم.

تشهد البطولة هذا العام حضورًا قويًا لنجوم كرة اليد المصريين والدوليين، حيث يمثل مصر نخبة من اللاعبين الذين يشاركون مع فرقهم الأوروبية والعربية، بالإضافة إلى نجوم عالميين من أندية أوروبا وأمريكا وأستراليا وأمريكا الجنوبية.

مباريات اليوم الثاني

يشهد اليوم الثاني للبطولة إقامة ثلاث مواجهات قوية، من المتوقع أن تكون مثيرة ومليئة بالإثارة والندية:

المباراة التوقيت ماجديبورج الألماني × كاليفورنيا إيجلز الأمريكي 03:30 عصرًا برشلونة الإسباني × توباتي البرازيلي 05:45 مساءً فيزبريم المجري × سيدني الأسترالي 08:00 مساءً

هذه المباريات تمثل اختبارات مهمة لجميع الفرق، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نقاط ثمينة لتسهيل مساره نحو التأهل إلى نصف النهائي.

نتائج اليوم الأول

شهد اليوم الأول من البطولة إقامة ثلاث مباريات انتهت نتائجها كما يلي:

المباراة النتيجة الشارقة الإماراتي × كاليفورنيا إيجلز الأمريكي 35/30 لصالح الشارقة الزمالك × توباتي البرازيلي 26/24 لصالح الزمالك الأهلي × سيدني الأسترالي 41/14 لصالح الأهلي

النتائج أظهرت تفوق الفرق العربية بشكل واضح، خاصة الأهلي والشارقة، مع أداء متوازن من الفرق الأوروبية مثل فيزبريم وبرشلونة، مما يبرز قوة المنافسة هذا العام.

نجوم البطولة

تشارك البطولة نخبة من أبرز لاعبي كرة اليد على مستوى العالم. يمثل مصر في الفرق المشاركة مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم:

علي زين، يحيى الدرع، أحمد عادل، أحمد هشام "دودو" مع فريق فيزبريم المجري.

سيف الدرع مع برشلونة الإسباني.

وجود هؤلاء النجوم يرفع من مستوى المنافسة ويضيف طابعًا جماهيريًا كبيرًا للمباريات، حيث يتابع عشاق كرة اليد كل لمسة وكل هدف بحماس شديد.

مجموعات البطولة

تم تقسيم الفرق التسعة المشاركة إلى ثلاث مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الفرق الأولى ماجديبورج الألماني – كاليفورنيا إيجلز الأمريكي – الشارقة الإماراتي الثانية الأهلي – فيزبريم المجري – سيدني الأسترالي الثالثة الزمالك – برشلونة الإسباني – توباتي البرازيلي

المباريات المتبقية من الدور الأول

تقام مباريات الدور الأول المتبقية يوم الأحد 28 سبتمبر 2025 وفق الجدول التالي:

المباراة التوقيت الشارقة الإماراتي × ماجديبورج الألماني 03:30 عصرًا الزمالك × برشلونة الإسباني 05:45 مساءً الأهلي × فيزبريم المجري 08:00 مساءً

نصف النهائي والنهائي

تشهد البطولة إقامة مواجهات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، بينما تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد الميدالية البرونزية يوم الخميس 2 أكتوبر 2025.

القنوات الناقلة والبث المباشر

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن بث مباريات البطولة حصريًا عبر قنوات أون سبورت، بالإضافة إلى منصات كورة بلس، مما يتيح للجماهير متابعة جميع المباريات بجودة عالية، مع تغطية حية لكل الأهداف واللحظات الحاسمة.

تعد بطولة العالم للأندية لكرة اليد – مصر 2025 مناسبة متميزة لتجمع فرق من مختلف القارات، وتتيح فرصة للجماهير لمتابعة أقوى نجوم كرة اليد في منافسات حامية الوطيس، مع تقديم عروض كروية مميزة ومثيرة على مدار أسبوع كامل من المنافسة.