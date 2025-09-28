نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي لـ "دوت الخليج الرياضي": كوكا الأنسب لإيقاف حاوي الزمالك وغياب إمام لن يؤثر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرفع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شعار لا بديل عن الفوز في القمة المرتقبة أمام نظيره نادي الزمالك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري 2025_2026، لمصالحة الجماهير بعد التعثرات الأخيرة.

وتنطلق أحداث الديربي المصري النادي بين القطبين، في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الاثنين الموافق 29 من الشهر الجاري بتوقيت جمهورية مصر العربية، على ستاد القاهرة الدولي.

- أحمد عادل يتحدث عن غياب امام عاشور ومستوى محمد شريف

وتحدث أحمد عادل نجم النادي الأهلي السابق في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي"، عن غياب إمام عاشور عن الفريق في القمة قائلا:" الأهلي يمتلك وفرة كبيرة من النجوم والأسماء وتجيد اللعب بمختلف الطرق".

وواصل:" الأهلي لن يقف على غياب إمام، ولكن هو لاعب جودته عالية ويطور أداء الفريق بشكل كبير سواء بسبب سرعته أو دقة تسديداته ونقل الفريق من الحالة الدفاعية إلى الهجومية".

وأشار:" كوكا سيكون حل جيد في الخط الخلفي لإيقاف خطورة البرازيلي ألفينا جناح نادي الزمالك، أرى أنه انسب من مشاركة مصطفى العش".

وأختتم:" أتوقع تألق تريزيجيه بشكل كبير، وفي حالة مشاركة حسين الشحات سيكون أحد نجوم المباراة، لاعب يجيد الظهور في المباريات الكبيرة".

