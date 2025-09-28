نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عادل لـ "دوت الخليج الرياضي": شرط واحد لمشاركة زيزو أمام الزمالك و4 صفقات جديدة تلزم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعاشقي الكرة المصرية القمة النارية المرتقبة بين القطبين، الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري 2025-2026، والتي تحمل الرقم 131 بين الفريقين.

وينطلق الديربي المنتظر في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الاثنين الموافق 29 من الشهر الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

- أحمد عادل يتحدث عن مواجهة الزمالك

ويطل عليكم دوت الخليج الرياضي بالعديد من الحوارات الساخنة لنجوم القطبين استعدادا للقمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك والتي نبدأها بالحديث مع كابتن أحمد عادل أحد نجوم النادي الأهلي في الجيل الذهبي 2007-2008.

الأهلي يحتاج إلى ظهير أيمن جديد أفضل من محمد هاني رغم أداءه الجيد إلا أن كثرة المباريات سواء بسبب مشاركه الأهلي في العديد من البطولات المحلية والدولية أو بسبب مشاركته مع منتخب مصر".

وأكد أحمد عادل في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي":" مستوى محمد هاني سيتطور بوجود منافسة مع ظهير أخر، بجانب احتياجك إلى ثنائي قلب دفاع وظهير أيسر، خاصة في ظل الإصابات العديدة التي تضرب الفريق".

وتابع: "لا أرى أن تغيير مركز كوكا من قلب دفاع إلى ظهير أيسر مفيد، الأهلي يحتاج إلى ظهير كمفتاح لعب سحري، خاصة وأن هذا ما يميز الأندية العلاقة".

وأكمل: "زيزو لاعب كبير وقادر علي تخطي الضغط الذي يتعرض له وسيكون كبير في مواجهة القمة، سيخلق منها دوافع للفوز ولن يلتفت إلى أي هتافات من الجماهير، ولكن مشاركته يجب أن تكون في حالة أنه سليم بنسبة 100%".