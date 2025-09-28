العالم اليوم - برشلونة يقبل هدية أتلتيكو ويتصدر الليغا في "ليلة عودة يامال"

انتم الان تتابعون خبر برشلونة يقبل هدية أتلتيكو ويتصدر الليغا في "ليلة عودة يامال" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 سبتمبر 2025 10:21 مساءً - قلب برشلونة تأخره للمباراة الثانية تواليا، وتغلب على ضيفه ريال سوسيداد 2-1 ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإسباني، الأحد.

وخطف الفريق الكتالوني صدارة ترتيب الدوري مستغلا سقوط غريمه التقليدي ريال مدريد أمام جاره ومضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-5، السبت.

وبعد سقوط ريال مدريد، بات للمباراة أهمية مضاعفة بالنسبة لبرشلونة، إذ كان الفوز كفيلا بمنحه الصدارة، وهو ما حدث بالفعل.

وعزز صاحب الأرض رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد الثاني، في حين واصل سوسيداد مسلسل إخفاقاته حيث يملك في رصيده 5 نقاط فقط من 21 ممكنة في المركز السابع عشر.

وتقدم سوسيداد في الدقيقة 30 عكس مجريات اللعب، بعدما مر أندير بارينيتشيا من المدافع كوندي وأرسل تمريرة عرضية إلى ألفارو أودريوزولا غير المراقب، الذي سددها بيمناه من مدى قريب نحو الشباك.

وتعادل برشلونة بعد 12 دقيقة، عندما نفذ ماركوس راشفورد ركلة ركنية وصلت إلى جول كوندي داخل المنطقة، ولم يتردد المدافع الفرنسي في تحويلها بضربة رأس إلى المرمى.

وقدم البديل لامين يامال، الذي تعافى من إصابة في الفخذ، التمريرة الحاسمة لهدف الفوز الذي سجله البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.