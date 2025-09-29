نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط احتياط بجروح بالغة اليوم نتيجة انفجار في موقع للجيش الإسرائيلي جنوبي سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، إصابة ضابط احتياط بجروح بالغة اليوم نتيجة انفجار في موقع للجيش الإسرائيلي جنوبي سوريا.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".