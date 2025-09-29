العالم اليوم - إسرائيل تعلن إصابة ضابط بجروح خطيرة جنوبي سوريا

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن إصابة ضابط بجروح خطيرة جنوبي سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 سبتمبر 2025 02:20 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، عن إصابة ضابط احتياط بجروح خطيرة، نتيجة انفجار في موقع تابع له جنوبي سوريا.

وأضاف الجيش في بيان: "أصيب ضابط احتياط بجروح بالغة اليوم، نتيجة انفجار في محيط موقع عسكري إسرائيلي جنوبي سوريا".

وأكمل: "تم إخلاء الضابط لتلقي العلاج في المستشفى، وأُبلغت عائلته بالأمر".

وتشن إسرائيل، منذ سقوط نظام بشار الأسد، عمليات توغّل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة، ثم انتقلت لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة الدول.

واستبعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني انضمام بلاده إلى الاتفاقات الإبراهيمية، معتبرا أن مناقشات التطبيع مع إسرائيل "صعبة".

وقال الشيباني في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن "الضربات الإسرائيلية بعد سقوط نظام الأسد صعقت سوريا، مما جعل مناقشات التطبيع صعبة".

وقال ردا على سؤال بشأن إمكانية تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل عقب العملية العسكرية: "لا نشكل تهديدا لأحد في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، لكن سياسات التعاون والسلام الجديدة قوبلت بالتهديدات والضربات".