نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| نتنياهو يتهم إيران بتخزين يورانيوم مخصب ويكشف عن تعاون استخباري مع واشنطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور جديد يعيد الملف النووي الإيراني إلى واجهة الأحداث الدولية، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته تمتلك معلومات مؤكدة حول مكان تخزين إيران ما يقرب من "400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب" إلى مستويات تقترب من درجة تصنيع الأسلحة النووية، على حد وصفه.

نتنياهو: لدينا معلومات دقيقة عن موقع اليورانيوم

قال نتنياهو، في تصريحات متلفزة، إن إسرائيل "تعلم بالتأكيد مكان تخزين اليورانيوم المخصب في إيران"، مضيفًا: "لدينا فكرة جيدة جدًا عن مكانه"، مشيرًا إلى أن حكومته شاركت هذه المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة.

الترويكا الأوروبية تفعل آلية الزناد ضد إيران

بالتوازي مع تصريحات نتنياهو، أعلنت دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) تفعيل "آلية الاسترجاع السريع" المعروفة باسم "آلية الزناد"، المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، متهمة إيران بعدم الالتزام ببنود الاتفاق.

وبموجب هذه الآلية، أعادت الترويكا فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد إعلان تفعيلها رسميًا في 28 أغسطس الماضي.

نتنياهو

طهران: العقوبات الغربية قرار متعمد يفاقم الأزمة

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن رفض الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث العودة إلى النهج الدبلوماسي، مع إعادة فرض العقوبات، يمثل "قرارًا متعمدًا" لن يؤدي إلى حل الأزمة، مؤكدًا أن الخطوات الغربية "لن تساهم في استقرار المنطقة أو معالجة الملف النووي".

مجلس الأمن يرفض المشروع الروسي – الصيني

وفي سياق متصل، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي – صيني كان يهدف إلى "تمديد تقني للاتفاق النووي لمدة 6 أشهر إضافية"، مع دعوة الأطراف كافة للعودة إلى طاولة المفاوضات. ووصفت موسكو المشروع بأنه "فرصة حقيقية لتصحيح المسار"، غير أن اعتراض الدول الغربية حال دون اعتماده.

خلفية الاتفاق النووي وتصاعد التوترات

جدير بالذكر أن الاتفاق النووي أُبرم عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، ونص على رفع العقوبات مقابل فرض قيود صارمة على برنامج إيران النووي.

لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في مايو 2018، خلال إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب، وأعادت فرض العقوبات على طهران، ما دفع الأخيرة إلى "التراجع تدريجيًا عن التزاماتها"، بما في ذلك رفع مستويات تخصيب اليورانيوم وتوسيع الأبحاث النووية.

وفي يونيو الماضي، تعرضت منشآت نووية إيرانية لهجمات جوية شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية، ضمن مواجهة عسكرية استمرت 12 يومًا، وهو ما اعتبره مراقبون تصعيدًا خطيرًا يهدد باندلاع مواجهة أوسع في المنطقة.