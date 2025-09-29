العالم اليوم - حلم ترامب.. كيف يُختار الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

انتم الان تتابعون خبر حلم ترامب.. كيف يُختار الفائز بجائزة نوبل للسلام؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 سبتمبر 2025 02:20 مساءً - يُعلن في 10 أكتوبر المقبل عن الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025 من العاصمة النرويجية أوسلو، وسط ترشيح 338 شخصية ومؤسسة، وسط ترقب حول احتمالية فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالجائزة، فما هي آلية منح الجائزة؟

هنا لمحة عن آلية جائزة نوبل:

من يقرر الفائز؟

لجنة نوبل النرويجية المكوّنة من خمسة أعضاء يعيّنهم البرلمان النرويجي، وغالبا ما يكونون من الساسة المتقاعدين. ويعكس اختيارهم توازن القوى داخل البرلمان.

من المؤهل للفوز؟

تستند اللجنة إلى وصية ألفريد نوبل عام 1895، التي تنص على منح الجائزة للشخص الذي يقدّم أفضل الجهود لتعزيز الإخاء بين الأمم، وتقليص الجيوش، وتشجيع مؤتمرات السلام. لكن اللجنة تضع قراراتها أيضا في سياق الأحداث العالمية الراهنة والعمليات الواعدة للسلام.

من يحق له الترشيح؟

يملك آلاف الأشخاص والمؤسسات حق ترشيح الأسماء، منهم أعضاء حكومات وبرلمانات، ورؤساء دول، وأساتذة جامعات في مجالات محددة، إضافة إلى الفائزين السابقين بالجائزة. وتبقى القائمة سرية لمدة 50 عاما.

آلية الاختيار

يغلق باب الترشيحات في 31 يناير، ثم تُصاغ قائمة مختصرة تخضع لمراجعة خبراء ومستشارين. ويجتمع أعضاء اللجنة شهريا قبل أن يتخذوا قرارهم في أغسطس أو سبتمبر، سعيا للتوافق أو بالتصويت بالأغلبية عند الحاجة.

من أبرز المرشحين هذا العام؟

من بين الأسماء التي كُشف عنها: المحكمة الجنائية الدولية، حلف شمال الأطلسي، الناشط هونغ كونغي تشاو هانغ-تونغ، والمحامي الكندي إروين كوتلر. كما أعلن قادة في كمبوديا وإسرائيل وباكستان عن ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن طلباتهم وصلت بعد الموعد النهائي، وبالتالي فهي غير صالحة لهذا العام.

هل يمكن أن يفوز ترامب؟

يقول خبراء إن فرصه مرهونة بتغيير سياساته، إذ تعتبر اللجنة أنه يقوّض حاليا النظام الدولي الذي تسعى الجائزة لدعمه. ورغم أن اللجنة قد تختار صحفيين أو مؤسسة إنسانية أو تابعة للأمم المتحدة، إلا أن المفاجآت تبقى واردة.

ما الذي يحصل عليه الفائز؟

يحصل الفائز على ميدالية ذهبية وشهادة تقدير، إضافة إلى جائزة مالية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.19 مليون دولار)، فضلا عن اهتمام عالمي فوري.

موعد الإعلان والحفل

سيُعلن الفائز يوم الجمعة 10 أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو، على أن يقام الحفل في 10 ديسمبر في قاعة مدينة أوسلو، تزامنا مع ذكرى وفاة ألفريد نوبل.

لماذا لا يتوقع الخبراء فوز ترامب بنوبل للسلام هذا العام؟

يرى خبراء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يفوز بجائزة نوبل للسلام التي يتطلع إليها بشدة، لأنه يعمل على تفكيك النظام العالمي الذي يحظى بتقدير اللجنة المانحة للجائزة.

ومن المرجح أيضا أن يؤدي الضغط الذي يمارسه إلى نتائج عكسية.

وقال أحد أعضاء اللجنة لرويترز إنها تفضل العمل بشكل مستقل وبمعزل عن الضغوط الخارجية.

وقد ترغب اللجنة المكونة من 5 أعضاء في تسليط الضوء على منظمة إنسانية تعمل في بيئة أصبحت أكثر صعوبة لأسباب من بينها تخفيض ترامب للمساعدات الأميركية.